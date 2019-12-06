Раде рекомендуют освободить от налога на доходы украинцев, моложе 27 лет

Соответствующий законопроект рекомендуется принять за основу
Комитет парламента по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной раде принять за основу проект закона №2301 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу поддержки учащейся и работающей молодежи, а также участников боевых действий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.
Так, проектом предлагается:
"Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной раде принять за основу проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о поддержке учащейся работающей молодежи и участников боевых действий", - говорится в сообщении.
Ожидается, что принятие законопроекта будет стимулировать работодателей принимать на работу молодежь и будет способствовать увеличению занятости молодежи.
"По мнению членов комитета, при установлении льгот должны быть определены определенные ограничения, а именно максимальная сумма дохода налогоплательщиков в возрасте до 27 лет, которые освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц", - указано в сообщении.
Напомним, ранее в Раде зарегистрировали законопроект №2250, которым предлагается освободить работодателей от уплаты единого соцвзноса за работников, не достигших 27-летнего возраста. Так, предусматривается установить нулевую ставку налога на доходы физических лиц для работников в возрасте до 27 лет.
Как писало РБК-Украина, ВР хочет изменить Налоговый кодекс для совершенствования администрирования налогов.