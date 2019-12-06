Раде рекомендуют освободить от налога на доходы украинцев, моложе 27 лет

Комитет парламента по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной раде принять за основу проект закона №2301 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу поддержки учащейся и работающей молодежи, а также участников боевых действий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, проектом предлагается:

освободить от налога на доходы физических лиц налогоплательщиков, не достигших 27-летнего возраста и участников боевых действий в течение трех лет после окончания пребывания на военной службе;

разрешить включать в налоговую скидку средства, уплаченные в пользу отечественных учебных заведений для компенсации стоимости получения соответствующего образования не только налогоплательщика и члена его семьи первой степени родства, а также членов его семьи второй степени родства;

включать в налоговую скидку проценты, уплаченные за пользование финансовым кредитом, который используется для получения образования в отечественных высших и профессионально-технических учебных заведениях;

вдвое увеличить предельный размер суммы, уплаченной в пользу отечественных высших и профессионально-технических учебных заведений за получение образования, которая не включается в налогооблагаемый доход.

"Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной раде принять за основу проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о поддержке учащейся работающей молодежи и участников боевых действий", - говорится в сообщении.

Ожидается, что принятие законопроекта будет стимулировать работодателей принимать на работу молодежь и будет способствовать увеличению занятости молодежи.

"По мнению членов комитета, при установлении льгот должны быть определены определенные ограничения, а именно максимальная сумма дохода налогоплательщиков в возрасте до 27 лет, которые освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц", - указано в сообщении.

Напомним, ранее в Раде зарегистрировали законопроект №2250, которым предлагается освободить работодателей от уплаты единого соцвзноса за работников, не достигших 27-летнего возраста. Так, предусматривается установить нулевую ставку налога на доходы физических лиц для работников в возрасте до 27 лет.

Как писало РБК-Украина, ВР хочет изменить Налоговый кодекс для совершенствования администрирования налогов.