Раді рекомендують звільнити від податку на доходи українців, молодше 27 років

Відповідний законопроект рекомендується ухвалити за основу
Комітет парламенту з питань молоді і спорту рекомендує Верховній раді прийняти за основу проект закону №2301 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки молоді, яка навчається чи працює, та учасників бойових дій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.
Так, проектом пропонується:
"Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній раді прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки молоді, яка навчається чи працює, та учасників бойових дій", - сказано у повідомленні.
Очікується, що ухвалення законопроекту буде стимулювати роботодавців приймати на роботу молодь та сприятиме збільшенню зайнятості молоді.
"На думку членів комітету, при встановленні пільг мають бути визначені певні обмеження, а саме максимальна сума доходу платників податків віком до 27 років, що звільняється від сплати податку на доходи фізичних осіб", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Раді зареєстрували законопроект №2250, яким пропонується звільнити роботодавців від сплати єдиного соцвнеску за працівників, які не досягли 27-річного віку. Так, передбачається встановити нульову ставку податку на доходи фізичних осіб для працівників у віці до 27 років.
Як писало РБК-Україна, ВР хоче змінити Податковий кодекс для вдосконалення адміністрування податків.