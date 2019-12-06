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Раді рекомендують звільнити від податку на доходи українців, молодше 27 років

Новини » Політика     06.12.2019 - 16:09
Раді рекомендують звільнити від податку на доходи українців, молодше 27 років
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Відповідний законопроект рекомендується ухвалити за основу

Комітет парламенту з питань молоді і спорту рекомендує Верховній раді прийняти за основу проект закону №2301 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки молоді, яка навчається чи працює, та учасників бойових дій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, проектом пропонується:

  • звільнити від податку на доходи фізичних осіб платників податків, які не досягли 27-річного віку та учасників бойових дій протягом трьох років після закінчення перебування на військовій службі;
  • дозволити включати до податкової знижки кошти, сплачені на користь вітчизняних закладів освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти не лише платника податків та члена його сім’ї першого ступеня споріднення, а також членів його сім'ї другого ступеня споріднення;
  • включати до податкової знижки проценти, сплачені за користування фінансовим кредитом, який використовується для здобуття освіти у вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладах;
  • вдвічі збільшити граничний розмір суми, сплаченої на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за здобуття освіти, яка не включається до оподатковуваного доходу.

"Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній раді прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки молоді, яка навчається чи працює, та учасників бойових дій", - сказано у повідомленні.

Очікується, що ухвалення законопроекту буде стимулювати роботодавців приймати на роботу молодь та сприятиме збільшенню зайнятості молоді.

"На думку членів комітету, при встановленні пільг мають бути визначені певні обмеження, а саме максимальна сума доходу платників податків віком до 27 років, що звільняється від сплати податку на доходи фізичних осіб", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Раді зареєстрували законопроект №2250, яким пропонується звільнити роботодавців від сплати єдиного соцвнеску за працівників, які не досягли 27-річного віку. Так, передбачається встановити нульову ставку податку на доходи фізичних осіб для працівників у віці до 27 років.

Як писало РБК-Україна, ВР хоче змінити Податковий кодекс для вдосконалення адміністрування податків.

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