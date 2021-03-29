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Раді рекомендують засудити заворушення біля Офісу президента 20 березня

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 16:26
Раді рекомендують засудити заворушення біля Офісу президента 20 березня Фото: Раді рекомендують засудити заворушення біля ОП (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти проект постанови про засудження заворушень біля Офісу президента 20 березня. Йдеться про проект постанови №5295.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Голова підкомітету Владлен Неклюдов доповів пропозицію підкомітету щодо підтримки комітетом проекту постанови з виключенням пункту 2 про доручення Державному управлінню справами подати до Верховної ради інформацію щодо розміру шкоди, завданої будівлі Офісу президента", - сказано у повідомленні.

За проект постанови проголосували 16 членів комітету, двоє - проти, а троє - утрималися.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти проект постанови №5295 за основу і в цілому з урахуваннями пропозиції комітету", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в даному проекті постанови пропонують надати ряд доручень з приводу розслідування заворушень Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України та Державному бюро розслідувань.

Як писало РБК-Україна, 20 березня у Києві відбулися заворушення під ОП, де проходила акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка. Будівлю закидали фаєрами і петардами, змалювали стіни фарбою, розбили скло, а також підпалили табличку на будівлі Офісу президента.

Цей документ повинні розглянути на позачерговому засіданні ВР у вівторок, 30 березня.

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