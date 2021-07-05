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Раде рекомендуют окончательно упростить оформление паспортов для переселенцев

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют окончательно упростить оформление внутренних паспортов для переселенцев. Такую рекомендацию дал комитет по правам человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

"В своем заключении комитет рекомендует по результатам рассмотрения принять законопроект №4564 во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

С 2016 года регистрацию места проживания передали к полномочиям местной власти - сельских, поселковых или городских советов. Регистрация происходит исключительно на подчиненной им территории.

В этом законе прописано, что жители оккупированной части Донбасса и Крыма могут обратиться в любое отделение Государственной миграционной службы и получить документы, удостоверяющие личность, или вклеить фотографию в паспорт.

Там же можно поставить отметку в паспорте о регистрации по адресу фактического проживания - в Луганске, Донецке, Симферополе.

Документ также отменяет справку о подтверждении места жительства переселенцев и людей, оставшихся по ту сторону линии разграничения.

Напомним, в начале июня Рада приняла этот закон за основу.

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переселенцыпаспортВерховная рада