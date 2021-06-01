Верховный суд подтвердил законность ареста недвижимого имущества НГЗ за нанесенный экологии ущерб 

Верховный Суд подтвердил законность ареста недвижимого имущества Николаевского глиноземного завода (НГЗ) на 9,2 млрд гривен, который был вынесен в рамках обеспечения иска ОО "Стоп шлам".

Кроме того, Верховный суд отклонил доводы представителей НГЗ относительно того, что ОО "Стоп шлам" якобы не имеет права инициировать иск в защиту пострадавших николаевцев.

"Кассационные жалобы ООО "Николаевский глиноземный завод" оставить без удовлетворения. Определение Заводского районного суда г. Николаева от 23 ноября 2020 года в неотмененном части и постановление Николаевского апелляционного суда от 22 января 2021 года оставить без изменений. Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит", - отмечается в решении Верховного суда.

ОО "Стоп шлам" также сообщает, что в ближайшее время будут объявлены дополнительные возможности пострадавшим присоединиться к требованиям возмещения, чтобы отстоять свои права в следующем иске.