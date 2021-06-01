Верховный суд подтвердил законность ареста недвижимого имущества НГЗ за нанесенный экологии ущерб
Верховный Суд подтвердил законность ареста недвижимого имущества Николаевского глиноземного завода (НГЗ) на 9,2 млрд гривен, который был вынесен в рамках обеспечения иска ОО "Стоп шлам".
Об этом общественная организация сообщила в Facebook.
Кроме того, Верховный суд отклонил доводы представителей НГЗ относительно того, что ОО "Стоп шлам" якобы не имеет права инициировать иск в защиту пострадавших николаевцев.
"Кассационные жалобы ООО "Николаевский глиноземный завод" оставить без удовлетворения. Определение Заводского районного суда г. Николаева от 23 ноября 2020 года в неотмененном части и постановление Николаевского апелляционного суда от 22 января 2021 года оставить без изменений. Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит", - отмечается в решении Верховного суда.
ОО "Стоп шлам" также сообщает, что в ближайшее время будут объявлены дополнительные возможности пострадавшим присоединиться к требованиям возмещения, чтобы отстоять свои права в следующем иске.
Напомним, Заводской районный суд г. Николаева удовлетворил иск ОО "Стоп шлам и присудил взыскать с Николаевского глиноземного завода (ООО "НГЗ") более 9,2 млрд грн за причиненный вред.
Ранее экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное влияние на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.
Исследовательско-испытательным токсикологическим центром научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Минздрава установлено, что в образце красного шлама, предоставленного на исследование было обнаружено: мышьяк, кадмий, ртуть, свинец и тому подобное.
Попадание в организм этих тяжелых металлов может привести к нарушениям обмена макро- и микроэлементов.