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Раді рекомендують остаточно спростити оформлення паспортів для переселенців

Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують остаточно спростити оформлення внутрішніх паспортів для переселенців. Таку рекомендацію надав комітет з питань прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

"У своєму висновку комітет рекомендує за результатами розгляду прийняти законопроект №4564 в другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.

З 2016 року реєстрацію місця проживання передали до повноважень місцевої влади - сільських, селищних або міських рад. Реєстрація відбувається виключно на підпорядкованій їм території.

У цьому законі прописано, що мешканці окупованої частини Донбасу і Криму можуть звернутися у будь-яке відділення Державної міграційної служби та отримати документи, що засвідчують особу, або вклеїти фотографію у паспорт.

Там же можна поставити відмітку у паспорті про реєстрацію за адресою фактичного проживання - у Луганську, Донецьку, Сімферополі.

Документ також скасовує довідку про підтвердження місця проживання переселенців і людей, що залишилися по той бік лінії розмежування.

Нагадаємо, на початку червня Рада ухвалила цей закон за основу.

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