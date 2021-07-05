Раді рекомендують остаточно спростити оформлення паспортів для переселенців

"У своєму висновку комітет рекомендує за результатами розгляду прийняти законопроект №4564 в другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.

З 2016 року реєстрацію місця проживання передали до повноважень місцевої влади - сільських, селищних або міських рад. Реєстрація відбувається виключно на підпорядкованій їм території.

У цьому законі прописано, що мешканці окупованої частини Донбасу і Криму можуть звернутися у будь-яке відділення Державної міграційної служби та отримати документи, що засвідчують особу, або вклеїти фотографію у паспорт.

Там же можна поставити відмітку у паспорті про реєстрацію за адресою фактичного проживання - у Луганську, Донецьку, Сімферополі.

Документ також скасовує довідку про підтвердження місця проживання переселенців і людей, що залишилися по той бік лінії розмежування.