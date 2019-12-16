Раде рекомендуют окончательно отменить неприкосновенность нардепов

Заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко сообщила, что профильный комитет рекомендовал Верховной раде окончательно отменить неприкосновенность нардепов. Об этом она написала в своем Facebook.

Так, речь идет о законопроекте №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".

"Только что профильный комитет проголосовал за! Депутаты приняли решение рекомендовать Верховной раде завтра рассмотреть во втором чтении и в целом законопроект по приведению законодательства в соответствие с новой редакцией Конституции об отмене депутатской неприкосновенности", - написала парламентарий.

Напомним, в начале декабря Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2237, за документ проголосовали 253 нардепа.

Как писало РБК-Украина, представитель президента в Раде Руслан Стефанчук сегодня подчеркнул необходимость принятия данного проекта закона.

"Речь идет о №2237. Это уже завершить вопрос о неприкосновенности народных депутатов. Потому что с 1 января, вы знаете, перестает действовать норма Конституции, но надо упорядочить все другие вопросы", - сказал он.

Добавим также, текст законопроекта №2237, которым предлагается разрешить прослушку народных депутатов, появился в Раде в начале октября.