Раді рекомендують остаточно скасувати недоторканність нардепів

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Профільний комітет рекомендує прийняти відповідний проект закону у другому читанні

Заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Галина Янченко повідомила, що профільни комітет рекомендував Верховній раді остаточно скасувати недоторканність нардепів. Про це вона написала у своєму Facebook.

Так, йдеться про законопроект №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України".

"Щойно профільний комітет проголосував за! Депутати прийняли рішення рекомендувати Верховній раді завтра розглянути в другому читанні і в цілому законопроект по приведенню законодавства до відповідність до нової редакції Конституції щодо скасування депутатської недоторканності", - написала парламентар.

Нагадаємо, на початку грудня Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2237, за документ проголосували 253 нардепа.

Як писало РБК-Україна, представник президента в Раді Руслан Стефанчук сьогодні наголосив на необхідності прийняття даного проекту закону.

"Мова йде про №2237. Це вже завершити питання про недоторканність народних депутатів. Тому що з 1 січня, ви знаєте, перестає діяти норма Конституції, але треба впорядкувати всі інші питання", - сказав він.

Додамо також, текст законопроекту №2237, яким пропонується дозволити прослушку народних депутатів, з'явився у Раді на початку жовтня.