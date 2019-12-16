ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Раді рекомендують остаточно скасувати недоторканність нардепів

Новини » Політика     16.12.2019 - 17:14
Раді рекомендують остаточно скасувати недоторканність нардепів
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Профільний комітет рекомендує прийняти відповідний проект закону у другому читанні

Заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Галина Янченко повідомила, що профільни комітет рекомендував Верховній раді остаточно скасувати недоторканність нардепів. Про це вона написала у своєму Facebook.

Раді рекомендують остаточно скасувати недоторканність нардепів

Так, йдеться про законопроект №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України".

"Щойно профільний комітет проголосував за! Депутати прийняли рішення рекомендувати Верховній раді завтра розглянути в другому читанні і в цілому законопроект по приведенню законодавства до відповідність до нової редакції Конституції щодо скасування депутатської недоторканності", - написала парламентар.

Нагадаємо, на початку грудня Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2237, за документ проголосували 253 нардепа.

Як писало РБК-Україна, представник президента в Раді Руслан Стефанчук сьогодні наголосив на необхідності прийняття даного проекту закону.

"Мова йде про №2237. Це вже завершити питання про недоторканність народних депутатів. Тому що з 1 січня, ви знаєте, перестає діяти норма Конституції, але треба впорядкувати всі інші питання", - сказав він.

Додамо також, текст законопроекту №2237, яким пропонується дозволити прослушку народних депутатів, з'явився у Раді на початку жовтня.

Легалізація грального бізнесу: що пропонують Раді Раді рекомендують ввести кримінальну відповідальність за "кнопкодавство"
Новини України неприкосновенностьВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся