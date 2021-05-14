Раде рекомендуют окончательно ликвидировать "Укроборонпром"

Этот закон позволит ускорить трансформацию ОПК в кратчайшие сроки - до одного года.

"Сегодня комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно рекомендовал Верховной раде принять во втором чтении и в целом проект закона об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности (№3822)", - указано в сообщении.

Ожидается, что в рамках трансформации создадут два крупных холдинга: "Оборонительные системы Украины", которые объединят 65 предприятий в 6 субхолдингов; и аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиацией и космосом.

В комитете также назвали плюсы от такого реформирования госконцерна: