Раде рекомендуют окончательно ликвидировать "Укроборонпром"

Верховной раде рекомендуют окончательно ликвидировать госконцерн "Укроборонпром". ГК планируют превратить в акционерное общество.
Этот закон позволит ускорить трансформацию ОПК в кратчайшие сроки - до одного года.
"Сегодня комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно рекомендовал Верховной раде принять во втором чтении и в целом проект закона об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности (№3822)", - указано в сообщении.
Ожидается, что в рамках трансформации создадут два крупных холдинга: "Оборонительные системы Украины", которые объединят 65 предприятий в 6 субхолдингов; и аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиацией и космосом.
В комитете также назвали плюсы от такого реформирования госконцерна:
Напомним, в конце января Рада одобрила этот закон за основу.
Как писало РБК-Украина, в конце 2020 года стало известно, что "Укроборонпром" могут ликвидировать до конца июня 2021 года.
Так, в рамках реформирования "Укроборонпром" может лишиться почти половины своих предприятий - из 116 планируют оставить 65.