Раді рекомендують остаточно ліквідувати "Укроборонпром"

Верховній раді рекомендують остаточно ліквідувати держконцерн "Укроборонпром". ДК планують перетворити на акціонерне товариство.
Цей закон дозволить прискорити трансформацію ОПК у найкоротші терміни - до одного року.
"Сьогодні комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки одноголосно рекомендував Верховній раді ухвалити у другому читанні та в цілому проект закону про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності (№3822)", - вказано у повідомленні.
Очікується, що в рамках трансформації створять два великих холдинги: "Оборонні системи України", які об'єднають 65 підприємств у 6 субхолдингів; і аерокосмічний холдинг, який буде займатися авіацією і космосом.
У комітеті також назвали плюси від такого реформування держконцерну:
Нагадаємо, в кінці січня Рада схвалила цей закон за основу.
Як писало РБК-Україна, в кінці 2020 року стало відомо, що "Укроборонпром" можуть ліквідувати до кінця червня 2021 року.
Так, у рамках реформування "Укроборонпром" може втратити майже половину своїх підприємств - зі 116 планують залишити 65.