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Раді рекомендують остаточно ліквідувати "Укроборонпром"

Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують остаточно ліквідувати держконцерн "Укроборонпром". ДК планують перетворити на акціонерне товариство.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Цей закон дозволить прискорити трансформацію ОПК у найкоротші терміни - до одного року.

"Сьогодні комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки одноголосно рекомендував Верховній раді ухвалити у другому читанні та в цілому проект закону про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності (№3822)", - вказано у повідомленні.

Очікується, що в рамках трансформації створять два великих холдинги: "Оборонні системи України", які об'єднають 65 підприємств у 6 субхолдингів; і аерокосмічний холдинг, який буде займатися авіацією і космосом.

У комітеті також назвали плюси від такого реформування держконцерну:

  • державні підприємства ОПК перетворяться на акціонерні товариства;
  • підприємства матимуть можливість об’єднатися з вітчизняними та іноземними партнерами;
  • залучення прямих, зокрема й іноземних, інвестицій;
  • сучасні методи управління, які убезпечать від корупційних ризиків, конфлікту інтересів та прямого політичного впливу;
  • оздоровлення підприємств "Укроборонпрому" на всіх рівнях.

Нагадаємо, в кінці січня Рада схвалила цей закон за основу.

Як писало РБК-Україна, в кінці 2020 року стало відомо, що "Укроборонпром" можуть ліквідувати до кінця червня 2021 року.

Так, у рамках реформування "Укроборонпром" може втратити майже половину своїх підприємств - зі 116 планують залишити 65.

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