"Укроборонпром" может лишиться почти половины предприятий в рамках реформы

Фото: Игорь Фоменко (РБК-Украина)

Оборонный концерн "Укроборонпром" в рамках реформы может лишиться почти половины своих предприятий. Из 116 предприятий планируют оставить 65.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава концерна Игорь Фоменко.

По его словам, 17 предприятий, которые входят в состав "Укроборонпрома", сейчас не ведут экономической деятельности и будут переданы в Фонд госимущества, после чего они будут проданы частным инвесторам.

"В итоге трансформации в "Укроборонпроме" должны остаться 65 предприятий. Из 116 предприятий, которые входят в состав концерна", - сообщил Фоменко.

Он добавил, что в рамках реформы в "Укроборонпроме" хотят создать шесть холдингов и объединить в них все предприятия.

Напомним, в апреле появилась информация, что концерн "Укроборонпром" хотят ликвидировать, а все предприятия разделить по отраслевым корпорациям.

Ранее РБК-Украина писало, что самым популярным за рубежом украинским вооружением являются ракеты и радары.

Также сообщалось, что в начале ноября государственный концерн "Укроборонпром" сменил руководителя предприятия ГП "Антонов".