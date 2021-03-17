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Раде рекомендуют одобрить антикоррупционную стратегию. Она рассчитана до 2025 года

Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендует Верховной раде принять в целом закон об основах государственной антикоррупционной политики. Им утверждается Государственная антикоррупционная стратегия на 2021-2025 годы.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Речь идет о законопроекте №4135.

При подготовке проекта ко второму чтению нардепы подали более 500 поправок.

"Предлагаемая стратегия состоит из четырех разделов. Первый раздел посвящен концепции формирования Государственной антикоррупционной политики на указанный период и механизму ее реализации. Остальные разделы документа содержат описание определенных проблем и ожидаемые стратегические результаты, которых следует достичь для их решения", - информируют в парламенте.

Предусмотрено, что антикоррупционная госстратегия будет реализоваться через выполнение Государственной антикоррупционной программы по выполнению антикоррупционной стратегии.

"Программу будет разрабатывать НАПК и утверждать Кабинет министров на период действия стратегии. Также НАПК будет осуществлять координацию реализации антикоррупционных стратегий и программ", - сказано в сообщении.

Агентство будет публично информировать Кабмин о результатах выполнения госпрограммы и представлять отчет Раде в рамках парламентских слушаний.

"Комитет рекомендовал Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом с учетом технико-юридической доработки", - указано в сообщении.

Напомним, в начале ноября 2020 года Рада приняла этот закон за основу.

Как писало РБК-Украина, в парламенте закон об антикоррупционной стратегии Кабмина был зарегистрирован 21 сентября.

Так, 16 сентября Кабинет министров одобрил проект антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы.

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Новости Украины коррупцияВерховная Рада
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