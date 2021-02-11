В Украине появится антикоррупционная стратегия. Комитет ВР дорабатывает закон

Документ предлагает утвердить антикоррупционную стратегию на 2020-2025 годы, а также внести ряд изменений в закон "О предотвращении коррупции".

Комитет поддержал полностью или частично ряд поправок о том, что рассмотрение изменений в стратегию происходит с привлечением Национального агентства по предотвращению коррупции.

Члены комитета определили, что антикоррупционная стратегия будет реализовываться через выполнение программы под названием "Государственная антикоррупционная программа по выполнению антикоррупционной стратегии". Последнюю разрабатывает НАПК и утверждает Кабинет министров на период действия стратегии (пять лет), поскольку ранее нардепы решили отойти от принятия ежегодных антикоррупционных программ.

В законопроекте предусмотрели также общественное обсуждение государственной программы и ее согласование с НАПК. Также есть возможность внесения изменений в нее.

Однако сама Антикоррупционная стратегия не требует проведения общественного обсуждения.

"На заседании была утверждена поправка от комитета, которая предусматривает, что координацию реализации антикоррупционных стратегий и программ осуществляет НАПК. При агентстве, как консультативно-совещательный орган, создается координационная рабочая группа по вопросам антикоррупционной политики", - указано в сообщении.

Сопредседателями группы являются глава НАПК и министр Кабинета министров. Персональный состав утверждает правительство. Основная задача этого органа - содействие координации действий исполнительной власти по реализации антикорстратегии, выполнение мероприятий Программы по выполнению этой стратегии, подготовка предложений по государственной антикоррупционной политике, в том числе по совершенствованию нормативно-правовой базы.

Документ возлагает персональную ответственность за выполнение мероприятий Антикоррупционной программы на руководителя (лицо, исполняющее его обязанности) субъекта, который является исполнителем мероприятий программы.

"НАПК о результатах выполнения программы публично информирует Кабинет министров, а также представляет отчет Верховной раде в рамках парламентских слушаний", - говорится в сообщении.

Комитет продолжит работу над законом на следующем заседании.