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Раде рекомендуют обязать предприятия сократить выбросы в воздух за 10 лет

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Украина, Вторник 08 июня 2021 14:08
Раде рекомендуют обязать предприятия сократить выбросы в воздух за 10 лет Фото: Раде рекомендуют одобрить закон о регулировании выбросов в воздух (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют одобрить законопроект №5339 о регулировании выбросов в воздух. Документ устанавливает максимально допустимый срок - 10 лет для выполнения мероприятий по сокращению выбросов.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

Этот закон устанавливает основные требования для получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, определяет процедуры выдачи разрешения, основания и порядок отказа, приостановления и аннулирования разрешения на выбросы.

В проекте дано определение фоновым концентрациям загрязняющих веществ в воздухе.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, более 67 млн гривен убытков рассчитала Государственная экоинспекция во время проверок промышленных предприятий. Такой ущерб экологии нанесли за первый квартал этого года.

В среднем Государственная экологическая инспекция фиксирует на одном предприятии 4 факта несоблюдения природоохранного законодательства.

Как писало РБК-Украина, замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Шахматенко заявил, что постсоветская система государственного экологического контроля не менялась десятки лет. Принятие законопроекта №3091 даст ведомству полноценный допуск к проверкам предприятий.

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