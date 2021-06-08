База данных "Экоинспектор": Минэкологии получит полноценный допуск к проверкам

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Шахматенко заявил, что постсоветская система государственного экологического контроля не менялась десятки лет. Принятие законопроекта №3091 даст ведомству полноценный допуск к проверкам предприятий.

Замминистра обратил внимание, что без реформы экоконтроля не будет происходить ни на одном уровне соблюдение требований природоохранного законодательства.

"Любые принятые программы не будут работать без действенного инструмента государственного экоконтроля. После принятия законопроекта мы получим полноценный допуск к проверкам и увидим целый ряд предприятий, которые системно не придерживались требований природоохранного законодательства", - сказал Шахматенко.

Принятие проекта также позволит увеличить поступления в государственный бюджет.

"Уже в первый год действия закона значительно увеличатся поступления в госбюджет из-за количества штрафов. И потом предприятия придут к тому, что дешевле придерживаться природоохранного законодательства, чем платить убытки", - подчеркнул чиновник.