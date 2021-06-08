Раді рекомендують зобов'язати підприємства скоротити викиди в повітря за 10 років
Верховній раді рекомендують схвалити законопроект №5339 про регулювання викидів у повітря. Документ встановлює максимально допустимий термін - 10 років для виконання заходів зі скорочення викидів.
Таку рекомендацію надав комітет з питань екологічної політики та природокористування.
Цей закон встановлює основні вимоги для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, визначає процедури видачі дозволу, підстави та порядок відмови, зупинення та анулювання дозволу на викиди.
У проекті дано визначення фонових концентрацій забруднюючих речовин у повітрі.
"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект за основу", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, понад 67 мільйонів гривень збитків розрахувала Державна екоінспекція під час перевірок промислових підприємств. Таку шкоду екології завдали за перший квартал цього року.
У середньому Державна екологічна інспекція фіксує на одному підприємстві 4 факти недотримання природоохоронного законодавства.
Як писало РБК-Україна, замміністра захисту довкілля та природних ресурсів Роман Шахматенко заявив, що пострадянська система державного екологічного контролю не змінювалась десятки років. Ухвалення законопроекту №3091 дасть відомству повноцінний допуск до перевірок підприємств.