Раде рекомендуют назначить премии за вклад молодежи в развитие парламентаризма

Комитет парламента по вопросам молодежи и спорта рекомендует парламенту принять постановление о присуждении премии Верховной рады Украины за вклад молодежи в развитие парламентаризма и местного самоуправления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, речь идет о присуждении премий за 2018 год.

"Проект постановления ВР о присуждении в 2018 году премии Верховной рады Украины за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления (№9282) не был рассмотрен Радой восьмого созыва и был отозван в связи с окончанием полномочий... Также Верховная рада отклонила проект постановления о присуждении в 2017 году премии (№7218)", - сказано в сообщении.

В Раде отмечают, что парламент предыдущего созыва в течение двух лет в нарушение требований постановления о премии ВР за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления не присуждал эту премию. В результате чего в 2019 году в комитет было подано всего 3 ходатайства о присуждении премии.

"Комитет решил повторно рассмотреть ходатайства о присуждении премии в 2018 году, представленные областными советами и всеукраинскими молодежными общественными организациями, поскольку соответствующий проект постановления не был рассмотрен Верховной радой Украины восьмого созыва", - указано в сообщении.

По мнению членов комитета, принятие проекта постановления №2156 будет важным сигналом для молодежи по поддержке ее новым составом Рады и будет способствовать привлечению молодежи к процессам законотворчества, развитию парламентаризма и местного самоуправления в государстве.

Напомним, 15 января Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №9410 "О присуждении премий Верховной рады самым талантливым молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок за 2018 год". За документ после ряда неудачных попыток проголосовали 237 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля Рада поддержала за основу и в целом проект постановления №9505 "О премии Верховной рады молодым ученым". Со второго раза документ поддержали 236 нардепов.