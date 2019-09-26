Раді рекомендують призначити премії за внесок молоді у розвиток парламентаризму

Комітет парламенту з питань молоді і спорту рекомендує парламенту ухвалити постанову про присудження премії Верховної ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму і місцевого самоврядування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, йдеться про присудження премій за 2018 рік.

"Проект постанови ВР про присудження у 2018 році премії Верховної ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування (№9282) не був розглянутий Радою восьмого скликання та був відкликаний у зв’язку із закінченням повноважень... Також Верховна рада відхилила проект постанови про присудження у 2017 році премії (№7218)", - сказано у повідомленні.

У Раді наголошують, що парламент попереднього скликання протягом двох років у порушення вимог постанови про премію ВР за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування не присуджував цю премію. Внаслідок цього у 2019 році до комітету було подано лише 3 клопотання про присудження премії.

"Комітет вирішив повторно розглянути клопотання щодо присудження премії у 2018 році, подані обласними радами та всеукраїнськими молодіжними громадськими організаціями, оскільки відповідний проект постанови не був розглянутий Верховною радою України восьмого скликання", - вказано у повідомленні.

На думку членів комітету, ухвалення проекту постанови №2156 буде важливим сигналом для молоді щодо підтримки її новим складом Ради та сприятиме залучення молоді до процесів законотворення, розвитку парламентаризму та місцевого самоврядування у державі.

Нагадаємо, 15 січня Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №9410 "Про присудження премій Верховної ради найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік". За документ після низки невдалих спроб проголосували 237 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого Рада підтримала за основу та в цілому проект постанови №9505 "Про премію Верховної ради молодим вченим". З другого разу документ підтримали 236 нардепів.