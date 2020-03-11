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Раде рекомендуют направить законы о прожиточном минимуме на доработку

Новости » Политика     11.03.2020 - 19:41
Раде рекомендуют направить законы о прожиточном минимуме на доработку
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Один из законопроектов был подан еще Кабмином Гончарука

Комитет парламента по вопросам образования, науки и инноваций рекомендует вернуть на доработку законопроект Кабинета министров Алексея Гончарука по созданию предпосылок для повышения прожиточного минимума и альтернативный к нему. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, сегодня комитет рассмотрел законопроекты №2720 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о создании предпосылок для повышения прожиточного минимума" (правительственный) и альтернативный к нему № 2720-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по созданию предпосылок для повышения прожиточного минимума на уровень, не ниже уровня фактического прожиточного минимума".

"Члены комитета по вопросам образования, науки и инноваций единодушно решили рекомендовать Верховной раде оба законопроекта по результатам рассмотрения в первом чтении вернуть субъектам права законодательной инициативы на доработку. Данное решение будет направлено комитету по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов", - отмечается в сообщении.

Напомним, анонсировалось, что образовательный комитет 10 марта рассмотрит два законопроекта об условиях повышения прожиточного минимума.

Как писало РБК-Украина, Алексей Гончарук, который на тот момент возглавлял КМУ, заявил, что законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам, до 4200 гривен в месяц.

Так, прожиточный минимум в Украине, установленный на 1 января 2020 года, равен 2027 гривнам. Правительство Гончарука предлагало парламенту принять законопроект №2720, предусматривающий повышение прожиточного минимума.

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