Комитет Рады рассмотрит законы о предпосылках повышения прожиточного минимума

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет рассмотрит проект Кабмина Гончарука и альтернативный к нему

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций в понедельник, 10 марта, в ходе своего заседания рассмотрит два законопроекта об условиях повышения прожиточного минимума. Об этом свидетельствует повестка дня заседаний комитетов, опубликованная на сайте Верховной рады.

Так, заседание комитета начнется в 14:00. Отметим, что комитет не является профильным по рассмотрению этих проектов законов.

"Законопроекты, по которым комитет не является главным: проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о создании предпосылок для повышения прожиточного минимума (р.№2720, КМУ). Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по созданию предпосылок для повышения прожиточного минимума на уровень, не ниже уровня фактического прожиточного минимума (р.№2720-1, н.д. Королевская и др.)", - указано в повестке дня.

Подчеркнем, что законопроект Кабмина, согласно данным на сайте парламента, был снят с рассмотрения.

Кроме того, комитет рассмотрит проект №2595 о внесении изменений в закон "Об образовании" по привлечению частных инвесторов для решения проблемы дефицита мест в детских садах и школах.

Напомним, в феврале комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики должен был рассмотреть правительственный законопроект №2721 "О внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины о создании предпосылок для повышения прожиточного минимума".

Как писало РБК-Украина ранее, Алексей Гончарук, который на тот момент возглавлял Кабмин, заявил, что законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам, до 4200 гривен в месяц.

Так, прожиточный минимум в Украине, установленный на 1 января 2020 года, равен 2027 гривнам. Кабинет министров Украины Гончарука предлагал парламенту принять законопроект №2720, предусматривающий повышение прожиточного минимума.