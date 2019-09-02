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Раде рекомендуют направить в КСУ закон о праве народа подавать законопроекты

Новости » Политика    02.09.2019 - 18:02
Раде рекомендуют направить в КСУ закон о праве народа подавать законопроекты
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Профильный комитет ВР принял такое решение в ходе заседания в понедельник

Комитет парламента по вопросам правовой политики рекомендует Верховной раде направить на рассмотрение Конституционного суда Украины законопроект №1015 авторства президента Владимира Зеленского, которым предлагается наделить народ правом законодательной инициативы. Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Такое решение комитет принял в ходе заседания в понедельник.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде включить в повестку дня второй сессии и направить в Конституционный суд для получения заключения о соответствии требованиям Конституции Украины", - сказано в решении комитета.

Напомним, 29 августа Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, которым предлагается наделить народ правом законодательной инициативы.

Согласно законопроекту, предлагается внести изменения в ст.93 Конституции Украины, в частности - дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы таким субъектом, как народ.

Как писало РБК-Украина, президент Украины хочет позволить прослушивать народных депутатов. В частности, Зеленский предлагает отменить норму о том, что на обыск или прослушивание народного депутата требуется разрешение Верховной рады.

Также сообщалось, что количество народных депутатов могут сократить. Согласно внесенному Зеленским проекту закона, численность депутатов планируют уменьшить с 450 до 300.

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