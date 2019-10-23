В Раде рекомендуют Кабмину восстановить водоснабжение в Донецкой области

Комитет Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в ходе своего выездного заседания рекомендовал Кабинету министров принять государственную целевую программу по восстановлению централизованного водоснабжения в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook главы комитета Дмитрия Лубинца.

Такое решение члены комитета приняли по итогам первой части выездного заседания на Донбассе.

"Обратиться к правительству с предложением принять государственную целевую программу восстановления систем централизованного водоснабжения в Донецкой области на годы 2020-2025 с ежегодным финансированием", - указано в решении комитета.

Кроме того, нардепы также решили рекомендовать Кабмину урегулировать вопрос с задолженностью за потребленную электроэнергию предприятиями водоснабжения.

Напомним, в июле Кабинет министров внес изменения в некоторые постановления правительства, касающиеся коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса". Правительство определило, что на время проведения операции Объединенных сил ограничения, отключения электроснабжения не применяются в отношении объектов коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский ранее заявил о необходимости на законодательном уровне не допустить отключения воды на Донбассе.