ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Раді рекомендують змінити закон "Про протимінну діяльність"

Новини » Політика     14.02.2020 - 12:50
Раді рекомендують змінити закон "Про протимінну діяльність"
Фото: Мар'яна Безугла (УНІАН)

Комітет з нацбезпеки рекомендує ухвалити відповідний законопроект за основу

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект №2618 про внесення змін до закону "Про протимінну діяльність в Україні". Про це заявила заступник голови комітету Мар'яна Безугла, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, рішення про підтримку проекту було прийнято членами комітету одноголосно. Водночас, комітет проголосував за відхилення альтернативного законопроекту № 2618-1 "Про протимінну діяльність", який був внесений головою комітету з прав людини Дмитром Лубінцем.

"Рекомендувати Верховній раді за результатами розгляду у першому читанні проекту закону про внесення змін до закону "Про протимінну діяльність в Україні" №2618 прийняти за основу", - зазначила Безугла.

Нагадаємо, в жовтні анонсувалося, що в Раді створять робочу групу з напрацювання законопроекту змін до закону "Про протимінної діяльності в Україні". До робочої групи планувалося включити представників відомств, що займаються розмінуванням. Зокрема, Міністерство оборони, Держслужбу з надзвичайних ситуацій і Міністерство внутрішніх справ.

Як писало РБК-Україна, у квітні 2019 року парламент уже вносив зміни в цей закон. Передбачалося удосконалення механізмів залучення фінансування протимінної діяльності на Донбасі.

У Раді презентували зміни до закону про держтаємницю Комітет з нацбезпеки розгляне закон про посилення соцгарантій військових
Новини України Служба безпеки УкраїниразминированиеВерховна РадаЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся