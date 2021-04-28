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Раде рекомендуют изменить требования к декларированию ценных бумаг

Автор: Юлия Струк

В Украине планируют изменить требования к декларированию ценных бумаг. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №5173.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам антикоррупционной политики.

Ко второму чтению комитет решил не включать в декларацию как расходы и сделки операции по обмену валют. Также такие операции не потребуют сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Предусмотрено и не включать в декларацию как объекты недвижимости помещение общественной приемной народного депутата, если оно является государственной коммунальной собственностью и находится в аренде или на ином праве пользования.

Из перечня лиц, в отношении которых проводится специальная проверка и полная проверка декларации, исключили советников председателя Рады.

"Комитет утвердил сравнительную таблицу и принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом с необходимой технико-юридической доработкой", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная рада в четверг проведет два внеочередных заседания: спикер ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжения. На одном из них будет рассматриваться соответствующий законопроект.

Как писало РБК-Украина, в середине апреля ВРУ поддержала за основу соответствующий законопроект №5173.

Кроме того, в Украине хотят с помощью подачи "нулевой декларации" предусмотреть для граждан так называемую налоговую амнистию. Рада одобрила соответствующий законопроект №5153 за основу.

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