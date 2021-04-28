Раде рекомендуют изменить требования к декларированию ценных бумаг

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам антикоррупционной политики.

Ко второму чтению комитет решил не включать в декларацию как расходы и сделки операции по обмену валют. Также такие операции не потребуют сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Предусмотрено и не включать в декларацию как объекты недвижимости помещение общественной приемной народного депутата, если оно является государственной коммунальной собственностью и находится в аренде или на ином праве пользования.

Из перечня лиц, в отношении которых проводится специальная проверка и полная проверка декларации, исключили советников председателя Рады.

"Комитет утвердил сравнительную таблицу и принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом с необходимой технико-юридической доработкой", - говорится в сообщении.