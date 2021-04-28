Раді рекомендують змінити вимоги до декларування цінних паперів
В Україні планують змінити вимоги до декларування цінних паперів. Верховній раді рекомендують ухвалити відповідний законопроект №5173.
Таку рекомендацію надав комітет з питань антикорупційної політики.
До другого читання комітет вирішив не включати до декларації як видатки і правочини операції з обміну валют. Також такі операції не потребуватимуть повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
Передбачається і не включати до декларації як об’єкти нерухомості приміщення громадської приймальні народного депутата, якщо воно є державною комунальною власністю і перебуває в оренді або на іншому праві користування.
З переліку осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка і повна перевірка декларації, виключили радників голови Ради.
"Комітет затвердив порівняльну таблицю і прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому з необхідним техніко-юридичним доопрацюванням", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, Верховна рада у четвер проведе два позачергових засідання: спікер ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження. На одному з них буде розглядатися відповідний законопроект.
Як писало РБК-Україна, у середині квітня ВРУ підтримала за основу відповідний законопроект №5173.
Крім того, в Україні хочуть за допомогою подачі "нульової декларації" передбачити для громадян так звану податкову амністію. Рада схвалила відповідний законопроект №5153 за основу.