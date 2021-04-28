Раді рекомендують змінити вимоги до декларування цінних паперів

Таку рекомендацію надав комітет з питань антикорупційної політики.

До другого читання комітет вирішив не включати до декларації як видатки і правочини операції з обміну валют. Також такі операції не потребуватимуть повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Передбачається і не включати до декларації як об’єкти нерухомості приміщення громадської приймальні народного депутата, якщо воно є державною комунальною власністю і перебуває в оренді або на іншому праві користування.

З переліку осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка і повна перевірка декларації, виключили радників голови Ради.

"Комітет затвердив порівняльну таблицю і прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому з необхідним техніко-юридичним доопрацюванням", - сказано у повідомленні.