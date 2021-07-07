Раде рекомендуют изменить Кодекс по процедурам банкротства

Верховной раде рекомендуют внести изменения в Кодекс по процедурам банкротства. Они необходимы для достижения стратегической цели вхождения Украины в ведущую двадцатку стран мира по условиям ведения бизнеса.

Речь идет о законопроекте №4409. При его подготовке ко второму чтению подали 238 поправок, из которых 91 предлагается учесть. Также народные депутаты поддержали ряд поправок в редакции комитета.

"Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом с технико-юридической доработкой", - указано в сообщении.

Закон предлагает:

усовершенствовать порядок отбора арбитражных управляющих в делах о банкротстве;

исключить из текста кодекса некорректные или противоречивые нормы, а также конкретизировать положения кодекса;

установить четкие сроки для погашения требований кредиторов и устранить возможность злоупотреблений со стороны арбитражного управляющего;

урегулировать вопросы обращения с имуществом банкрота после закрытия производства по делу о банкротстве.

Предусмотрено унифицировать терминологию в документе.