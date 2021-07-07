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Раде рекомендуют изменить Кодекс по процедурам банкротства

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Украина, Среда 07 июля 2021 11:39
Раде рекомендуют изменить Кодекс по процедурам банкротства Фото: Рада может изменить Кодекс по процедурам банкротства (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют внести изменения в Кодекс по процедурам банкротства. Они необходимы для достижения стратегической цели вхождения Украины в ведущую двадцатку стран мира по условиям ведения бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление ВР.

Речь идет о законопроекте №4409. При его подготовке ко второму чтению подали 238 поправок, из которых 91 предлагается учесть. Также народные депутаты поддержали ряд поправок в редакции комитета.

"Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом с технико-юридической доработкой", - указано в сообщении.

Закон предлагает:

  • усовершенствовать порядок отбора арбитражных управляющих в делах о банкротстве;
  • исключить из текста кодекса некорректные или противоречивые нормы, а также конкретизировать положения кодекса;
  • установить четкие сроки для погашения требований кредиторов и устранить возможность злоупотреблений со стороны арбитражного управляющего;
  • урегулировать вопросы обращения с имуществом банкрота после закрытия производства по делу о банкротстве.

Предусмотрено унифицировать терминологию в документе.

Напомним, в начале июня парламент принял этот закон за основу.

Как писало РБК-Украина, замминистра юстиции Валерия Коломиец подчеркивала, что внесение этих изменений позволит устранить препятствия, которые делали невозможным применение Кодекса по процедурам банкротства на практике.

Так, в Украине могут изменить процедуру банкротства на период карантина. ВР поддержала за основу законопроект №4220 президента Владимира Зеленского.

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