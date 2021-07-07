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Раді рекомендують змінити Кодекс з процедур банкрутства

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Україна, Середа 07 липня 2021 11:39
Раді рекомендують змінити Кодекс з процедур банкрутства Фото: Рада може змінити Кодекс з процедур банкрутства (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують внести зміни в Кодекс з процедур банкрутства. Вони необхідні для досягнення стратегічної мети входження України до складу провідної двадцятки країн світу за умовами ведення бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління ВР.

Йдеться про законопроект №4409. При його підготовці до другого читання подали 238 поправок, з яких 91 пропонується врахувати. Також народні депутати підтримали ряд поправок у редакції комітету.

"Члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні і в цілому з техніко-юридичного доопрацюванням", - зазначено в повідомленні.

Закон пропонує:

  • удосконалити порядок відбору арбітражних керуючих у справах про банкрутство;
  • виключити з тексту кодексу некоректні або суперечливі норми, а також конкретизувати положення кодексу;
  • встановити чіткі терміни для погашення вимог кредиторів та унеможливити зловживання з боку арбітражного керуючого;
  • врегулювати питання поводження з майном банкрута після закриття провадження у справі про банкрутство.

Передбачено уніфікувати термінологію у документі.

Нагадаємо, на початку червня парламент прийняв цей закон за основу.

Як писало РБК-Україна, замміністра юстиції Валерія Коломієць підкреслювала, що внесення цих змін дозволить усунути перешкоди, які унеможливлювали застосування Кодексу з процедур банкрутства на практиці.

Так, в Україні можуть змінити процедуру банкрутства на період карантину. ВР підтримала за основу законопроект №4220 президента Володимира Зеленського.

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