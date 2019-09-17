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Раде рекомендовали включить проект о ГБР в повестку дня сессии

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Законопроект был предложен президентом Украины

Комитет рекомендовал Верховной раде включить в повестку дня второй сессии законопроект изменений в закон "О Государственном бюро расследований" (ГБР). Об этом заявил председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп отметил, что законопроект был предложен президентом Украины.

"Мы сегодня имели встречу с директором ГБР о деятельности ведомства, относительно проблем, которые возникают. Речь идет о включении в повестку дня этого законопроекта и возможности комитета в будущем рассмотреть его. Поэтому предлагаю рекомендовать Совету включить проект 2116 "О внесении изменений в закон "О ГБР" относительно усовершенствования деятельности ГБР" в повестку дня второй сессии Верховной рады IX созыва", - заявил Монастырский.

Таким образом, законопроект поддержали 22 народные депутаты.

Кроме того, комитет большинством голосов проголосовал за принятие во втором чтении проект "О внесении изменений в Уголовный кодекс и УПК относительно уменьшения давления на бизнес" № 1080.

"Мы должны проголосовать принять законопроект № 1080 во втором чтении и в целом. Решение принято", - добавил председатель комитета.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что комитет рекомендует Верховной раде принять проект относительно первоочередных мер из реформы органов прокуратуры в целом как закон. Ко второму чтению законопроекта поступило около 200 поправок. Рабочая подгруппа віхилила правки, которые разрушали концепцию проекта. Впрочем, часть предложений решено учесть во втором чтении.

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