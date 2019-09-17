Раді рекомендували включити проект про ДБР в порядок денний сесії

Комітет рекомендував Верховній раді включити до порядку денного другої сесії законопроект змін до закону "Про Державне бюро розслідувань" (ДБР). Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп наголосив, що законопроект був запропонований президентом України.

"Ми сьогодні мали зустріч з директором ДБР щодо діяльності відомства, щодо проблем, які виникають. Мова йде про включення до порядку денного цього законопроекту і можливості комітету в майбутньому розглянути його. Тому пропоную рекомендувати Раді включити проект 2116 "Про внесення змін до закону "Про ДБР" щодо удосконалення діяльності ДБР" до порядку денного другої сесії Верховної ради IX скликання", - заявив Монастирський.

Таким чином, законопроект підтримали 22 народні депутати.

Окрім того, комітет більшістю голосів проголосував за прийняття в другому читанні проект "Про внесення змін до Кримінального кодексу та КПК щодо зменшення тиску на бізнес" № 1080.

"Ми маємо проголосувати прийняти законопроект № 1080 в другому читанні та в цілому. Рішення прийнято", - додав голова комітету.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що комітет рекомендує Верховній раді прийняти проект щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури в цілому як закон. До другого читання законопроекту надійшло майже 200 поправок. Робоча підгрупа віхилила правки, які руйнували концепцію проекту. Втім, частину пропозицій вирішено врахувати у другому читанні.