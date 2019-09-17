Комитет рекомендовал принять проект реформы прокуратуры как закон

Фото: Денис Монастырский (facebook.com)

Ко второму чтению законопроекта поступило почти 200 поправок

Комитет рекомендует Верховной раде принять проект относительно первоочередных мер из реформы органов прокуратуры в целом как закон. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отмечается, ко второму чтению законопроекта поступило почти 200 поправок. Рабочая подгруппа віхилила правки, которые разрушали концепцию проекта. Впрочем, часть предложений решено учесть во втором чтении.

"Голосуем за вывод комитета: принять проект во втором чтении и в целом", - заявил Монастырский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ранее Зеленский предложил Верховной раде провести реформирование Генеральной прокуратуры. Соответствующий проект закона он зарегистрировал в Раде 29 августа.

Кроме того, комитет по вопросам антикоррупционной политики не увидел рисков коррупции в законопроекте №1032 Зеленского о реформировании Генеральной прокуратуры Украины.

Добавим также, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что законопроект №1032 позволит обновить органы прокуратуры новыми кадрами.