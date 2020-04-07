Раде рекомендовали не включать в повестку дня ряд законов по поводу пенсий

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующее решение принял комитет ВР по вопросам соцполитики

Комитет Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал не включать в повестку дня ряд законов по поводу пенсионного обеспечения и чернобыльцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

В частности, комитет принял решение рекомендовать ВР не включать в повестку сессии законопроекты:

о внесении изменений в некоторые законы Украины об отмене негативных положений "пенсионной реформы" и восстановлении нарушенных прав граждан во исполнение решения Конституционного суда Украины №1116 доработанный;

о внесении изменений в некоторые законы Украины о возобновлении ранее существовавших прав и свобод ветеранов войны, ветеранов труда, детей войны и жертв нацистских преследований №1118;

о внесении изменений в ЗУ "О социальной защите детей войны" о повышении уровня социальной защиты детей войны №3025;

о внесении изменений в ЗУ "О социальной защите детей войны" о восстановлении (повышении) уровня пенсионного обеспечения детей войны, льгот при оплате за пользование коммунальными услугами и бесплатного проезда №3025-1.

Кроме того, предлагается не включать в повестку дня законопроекты №№3095 - 3095-1 "О внесении дополнения в статью 10 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" о конкретизации лиц, которые должны принадлежать к военнослужащим, а также законопроект №3122 "О внесении изменений в ЗУ "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" об обеспечении государственных гарантий и социальной поддержки.

Напомним, Пенсионный фонд Украины готов начать выплату одноразового денежного пособия в размере тысячи гривен после того, как Верховная рада предусмотрит эти деньги в госбюджете.

Как писало РБК-Украина, Кабмин принял постановление "Вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельных категорий населения в 2020 году", который предусматривает индексацию пенсий с 1 мая 2020 года.