Раді рекомендували не включати до порядку денного ряд законів щодо пенсій

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідне рішення ухвалив комітет ВР з питань соцполітики

Комітет Верховної ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував не включати до порядку денного ряд законів щодо пенсійного забезпечення та чорнобильців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, комітет прийняв рішення рекомендувати ВР не включати до порядку сесії законопроекти:

про внесення змін до деяких законів України щодо скасування негативних положень "пенсійної реформи" та відновлення порушених прав громадян на виконання рішення Конституційного суду України №1116 доопрацьований;

про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення існуючих раніше прав і свобод ветеранів війни, ветеранів праці, дітей війни та жертв нацистських переслідувань №1118;

про внесення змін до ЗУ "Про соціальний захист дітей війни" щодо підвищення рівня соціального захисту дітей війни №3025;

про внесення змін до ЗУ "Про соціальний захист дітей війни" щодо відновлення (підвищення) рівня пенсійного забезпечення дітей війни, пільг при платі за користування комунальними послугами та безоплатного проїзду №3025-1.

Крім того, пропонується не включати до порядку денного законопроекти №№3095 - 3095-1 "Про внесення доповнення до статті 10 ЗУ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо конкретизації осіб, які мають належати до військовослужбовців, а також законопроект №3122 "Про внесення змін до ЗУ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо забезпечення державних гарантій та соціальної підтримки .

Нагадаємо, Пенсійний фонд України готовий почати виплату одноразової грошової допомоги в розмірі тисячі гривень після того, як Верховна рада передбачить ці гроші в держбюджеті.

Як писало РБК-Україна, Кабмін схвалив постанову "Питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремих категорій населення у 2020 році", який передбачає індексацію пенсій з 1 травня 2020 року.