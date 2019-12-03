В Раде разъяснили, как усилится независимость ГБР

Независимость Государственного бюро расследований усилится с привлечением международных экспертов к конкурсу на должность директора бюро. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, законы должны в первую очередь исправлять коррупционные факторы.

"Предыдущий директор ГБР избирался девятью лицами от правительства, президента и ВР. Там не было представителей международных экспертных организаций, тогда как в этой комиссии уже обязательно будут такие представители, которые смогут оценивать кандидатуры, которые будут поступать на конкурс. Я думаю, что это то, что повысит независимость этого органа и кандидатов, которые будут рассматриваться", - заявил Монастырский.

Напомним, ранее Монастырский заявил, что полномочия директора ГБР Романа Трубы прекратятся сразу после вступления в силу принятого сегодня законопроекта № 2116. Данный закон переводит прокуроров по делам Майдана в Госбюро расследований и фактически перезагружает правоохранительный орган.

Ранее также сообщалось, что соратника Трубы задержали на взятке.