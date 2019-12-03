У Раді роз'яснили, як посилиться незалежність ДБР

Незалежність Державного бюро розслідувань посилиться із залученням міжнародних експертів до конкурсу на посаду директора бюро. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності, нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, закони повинні в першу чергу виправляти корупційні чинники.

"Попередній директор ДБР обирався дев'ятьма особами від уряду, президента і ВР. Там не було представників міжнародних експертних організацій, тоді як у цій комісії обов'язково будуть такі представники, які зможуть оцінювати кандидатури, які будуть надходити на конкурс. Я думаю, що це те, що підвищить незалежність цього органу та кандидатів, які будуть розглядатися", - заявив Монастирський.

Нагадаємо, раніше Монастирський заявив, що повноваження директора ДБР Романа Труби припиняться відразу після вступу в набуття чинності прийнятим сьогодні законопроектом № 2116. Даний закон переводить прокурорів у справах Майдану в Держбюро розслідувань і фактично перезавантажує правоохоронний орган.

Раніше також повідомлялося, що соратника Труби затримали на хабарі.