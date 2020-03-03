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У Раді напрацюють механізм електронного голосування на виборах

Новини » Політика     03.03.2020 - 16:16
У Раді напрацюють механізм електронного голосування на виборах
Фото: Андрій Клочко (rada.gov.ua)

У парламенті створили робочу групу

Члени комітету з питань організації державної влади проголосували за створення робочої групи щодо напрацювання змін у виборче законодавство задля проведення електронного голосування в Україні. Про це заявив голова комітету Андрій Клочко, передає кореспондент РБК-Україна.

Робочу групу буде утворено спільно з комітетом з питань цифрової трансформації.

"Пропозиція утворити спільно з комітетом з питань цифрової трансформації робочу групу щодо напрацювання комплексних змін у виборче законодавство, які б дали можливість проведення електронного голосування в Україні", - заявив Клочко.

За його словами, співголовою групи буде голова підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії комітету Аліна Загоруйко.

"Є така ініціатива створити робочу групу. Тема стосується проведення електронного голосування. Це нова тема для України. На базі тільки нашого комітету вивчити всі питання нереально, тому залучимо представників комітету цифрової інформації. До складу групи також будуть входити представники Мінцифри та громадськості", - прокоментувала Загоруйко.

Нагадаємо, влітку 2019 року у Раді зазначали, що введення електронного голосування не дозволить забезпечити таємне голосування виборців.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю РБК-Україна зазначав, що для тимчасово переміщених осіб можливо потрібно застосувати електронне або дистанційне голосування на виборах на Донбасі.

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