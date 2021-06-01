В Раде разрабатывают проект закона об урегулировании долгов за газ

Законопроект в ближайшее время будет в парламенте, и "эта проблема будет решена", считает Герус.

"Для решения этой проблемы долгов мы сейчас готовим законопроект об урегулировании задолженности, который будет предусматривать механизмы реструктуризации, а также решение вопроса с долгами теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз", - сказал он.

Вместе с тем Герус отметил, что она не является настолько критичной, как ее хотят представить, назвав некорректной информацию об объеме долга потребителей в 82 млрд гривен, озвученную в эфире.

По его словам, нельзя считать реальными долгами потребителей начисленные операторами газораспределительных сетей суммы за 2015-2018 годы в результате смены правительством норм потребления.

Также он отметил, что в конце отопительного сезона суммы долгов традиционно выше, и к началу нового ОЗП они существенно снижаются, поскольку потребители погашают свои долги за холодный период на протяжении теплого.