У Раді розробляють проект закону про врегулювання боргів за газ

Законопроект найближчим часом буде в парламенті, і "ця проблема буде вирішена", вважає Герус.

"Для розв'язання цієї проблеми боргів ми зараз готуємо законопроект про врегулювання заборгованості, який передбачатиме механізми реструктуризації, а також розв'язання питання з боргами теплокомуненерго перед НАК "Нафтогаз", - сказав він.

Разом з тим Герус зазначив, що вона не є настільки критичною, як її хочуть представити, назвавши некоректною інформацію про обсяг боргу споживачів в 82 млрд гривень, озвучену в ефірі.

За його словами, не можна вважати реальними боргами споживачів нараховані операторами газорозподільних мереж суми за 2015-2018 роки в результаті зміни урядом норм споживання.

Також він зазначив, що в кінці опалювального сезону суми боргів традиційно вище, і до початку нового ОЗП вони істотно знижуються, оскільки споживачі погашають свої борги за холодний період протягом теплого.