У Раді розробляють проект закону про врегулювання боргів за газ

У Верховній раді розробляється законопроект про врегулювання питань заборгованості побутових споживачів та підприємств теплокомуненерго за газ. Масштаби боргів за роки не змінилися.
Про це в ефірі "Свобода слова" на ICTV повідомив голова комітету ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.
Законопроект найближчим часом буде в парламенті, і "ця проблема буде вирішена", вважає Герус.
"Для розв'язання цієї проблеми боргів ми зараз готуємо законопроект про врегулювання заборгованості, який передбачатиме механізми реструктуризації, а також розв'язання питання з боргами теплокомуненерго перед НАК "Нафтогаз", - сказав він.
Разом з тим Герус зазначив, що вона не є настільки критичною, як її хочуть представити, назвавши некоректною інформацію про обсяг боргу споживачів в 82 млрд гривень, озвучену в ефірі.
За його словами, не можна вважати реальними боргами споживачів нараховані операторами газорозподільних мереж суми за 2015-2018 роки в результаті зміни урядом норм споживання.
Також він зазначив, що в кінці опалювального сезону суми боргів традиційно вище, і до початку нового ОЗП вони істотно знижуються, оскільки споживачі погашають свої борги за холодний період протягом теплого.
Нагадаємо, раніше глава Кабміну Денис Шмигаль заявив, що НАК "Нафтогаз України" готується запропонувати для населення трирічний тариф на газ. Ціна буде ще більш прогнозована.
Як писало РБК-Україна, постачальники газу для населення оприлюднили свої річні тарифи, які діятимуть з 1 травня 2021 року. У порівнянні з рівнем початку року ціни зросли і склали близько 8 гривень за кубометр і вище.
Так, раніше в Національному банку України заявили, що цього літа вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа.