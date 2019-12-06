В Раде разрабатывают механизм голосования для ВПЛ на выборах на Донбассе

Сейчас разрабатывается механизм голосования для внутренне перемещенных лиц на выборах на Донбассе. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что переселенцам предложат механизм дистанционного голосования.

"Одна из позиций, о которой мы говорим - это дать голосовать на местных выборах в этих отдельных районах (ОРДЛО, - ред.) переселенцам. В частности, с помощью механизма дистанционного голосования", - заявил парламентарий.

Напомним, помощник президента Андрей Ермак заявил, что в команде президента Украины Владимира Зеленского рассчитывают, что выборы на оккупированном Донбассе пройдут 31 октября 2020 года одновременно с местными выборами во всей стране.

Как писало РБК-Украина, ранее Ермак заявил, что Зеленский на нормандской встрече выдвинет условия переговоров с ОРДЛО. В частности, речь идет о переговорах с теми, кто сможет легально представлять оккупированные районы в Минске.

Подчеркнем также, глава государства не согласен с пунктом в минских договоренностях касательно проведения местных выборов на Донбассе. "Прежде чем приступить к выборам (на Донбассе, - ред.), - это полный вывод всех незаконных вооруженных формирований любого рода, в любой форме, с каким-либо оружием", - заявил президент.