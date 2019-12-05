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У Зеленского надеются синхронизировать выборы в ОРДЛО с местными

Новости » Политика     05.12.2019 - 13:32
У Зеленского надеются синхронизировать выборы в ОРДЛО с местными
Фото: Андрей Ермак (news.pn)

У Зеленского рассчитывают, что такие выборы могут пройти 31 октября 2020

В команде президента Украины Владимира Зеленского рассчитывают, что выборы на оккупированном Донбассе пройдут 31 октября 2020 года одновременно с местными выборами во всей стране. Об этом в лондонском Chatham House заявил помощник президента Андрей Ермак, передают "Новости Донбасса".

По его словам, команда Зеленского хочет провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года. Он также выразил надежду, что на встрече "нормандской четверки" обсудят обеспечение безопасности в ОРДЛО перед выборами, а также доступа украинских СМИ и кандидатов.

"Кто-то должен обеспечивать порядок на этой территории и допустить наблюдателей, украинские медиа и кандидатов. А этот вопрос будет обсуждаться в Париже, я надеюсь. Но это обязательно будет происходить при участии ОБСЕ. И мы уже говорим с ОБСЕ о расширении их мандата", - подчеркнул Ермак.

Он добавил, что выборы в ОРДЛО возможны только при отсутствии иностранных войск и боевиков, а также при условии контроля Украиной участка границы.

Напомним, ранее Ермак заявил, что президент Зеленский на нормандской встрече выдвинет условия переговоров с ОРДЛО. В частности, речь идет о переговорах с теми, кто сможет легально представлять оккупированные районы в Минске.

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