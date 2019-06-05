В Раде рассмотрят закон Зеленского о незаконном обогащении в среду

Также на заседании комитета рассмотрят единый закон о незаконном обогащении
В эту пленарную среду, 5 июня, профильный комитет парламента рассмотрит законопроект о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение, поданный президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный. Об этом говорится в повестке дня комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, сообщает РБК-Украина.
Так, на комитете определятся, рекомендовать ли Верховной раде принять проект закона №10358 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".
Кроме того, будут обсуждать единый законопроект о незаконном обогащении, который был наработан на заседаниях рабочей группы вместе с представителями посольств США и международных организаций.
Также в повестке дня комитета - рассмотрение 12 альтернативных законопроектов о незаконном обогащении, поданных народными депутатами.
Отметим, в марте в ВР зарегистрировали в общей сложности 13 альтернативных законопроектов о незаконном обогащении. Основной законопроект, поданный президентом Петром Порошенко, был отозван.
После получения комитетом письма от посольств США и представительства ЕС с требованием не принимать несовершенный законопроект, была создана рабочая группа по выработке единого проекта закона от профильного комитета.
Напомним, ранее сообщалось, что закон Зеленского о незаконном обогащении предусматривает уголовную ответственность, если размер ущерба государства достигнет 11,5 млн гривен.
Как писало РБК-Украина ранее, Конституционный суд Украины 27 февраля опубликовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащении. В своем решении суд подчеркнул, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией.
Так, в начале июня в Раду был внесен законопроект президента Владимира Зеленского №10358 об ответственности за незаконное обогащение.