Зеленский предлагает повысить порог ответственности за незаконное обогащение

Фото: заместитель главы Администрации президента Украины Руслан Рябошапка (oldminjust.gov.ua)

Уголовная ответственность за незаконное обогащение будет наступать в случае значительных сумм

Законопроект президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении предусматривает уголовную ответственность, если размер ущерба государства достигнет 11,5 млн грн. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Руслан Рябошапка во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Рябошапка отметил, что уголовная ответственность будет наступать только тогда, когда размер нанесенного государству ущерба является значительным. "Мы сознательно пошли на увеличение этого размера", - сказал он и сообщил, что размер составляет 11,5 млн грн, или 380 тыс. евро.

По его словам, это было сделано для того, чтобы не отвлекать антикоррупционные органы мелкими делами. Санкция за незаконное обогащение в особо крупных размерах предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет и даже до 12 лет - в особых случаях.

При этом он добавил, что все дела, в которых фигурирует незаконное обогащение на сумму свыше 30 тыс. евро, но до 380 тыс. евро, будет рассматриваться в порядке гражданской процедуры, в порядке взыскания в доход государства необоснованных активов.

Как сообщало РБК-Украина, Конституционный суд Украины 27 февраля опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. В своем решении суд подчеркнул, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией.

В начале июня в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского №10358 об ответственности за незаконное обогащение.