У Раді розглянуть закон Зеленського про незаконне збагачення у середу

Цієї пленарної середи, 5 червня, профільний комітет парламенту розглядатиме законопроект про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, поданий президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний. Про це йдеться у порядку денному комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, повідомляє РБК-Україна.

Так, на комітеті визначаться, чи рекомендувати Верховній раді ухвалити проект закону №10358 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів".

Окрім того, будуть обговорювати єдиний законопроект про незаконне збагачення, який був напрацьований на засіданнях робочої групи разом з представниками посольств США та міжнародних організацій.

Також у порядку денному комітету - розгляд 12 альтернативних законопроектів про незаконне збагачення, поданих народними депутатами.

Зазначимо, у березні у ВР зареєстрували загалом 13 альтернативних законопроектів про незаконне збагачення. Основний законопроект, поданий президентом Петром Порошенко, був відкликаний.

Після отримання комітетом листа від посольств США та представництва ЄС з вимогою не приймати недосконалий законопроект, була створена робоча група з напрацювання єдиного проекту закону від профільного комітету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що закон Зеленського про незаконне збагачення передбачає кримінальну відповідальність, якщо розмір збитку держави досягне 11,5 млн гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, Конституційний суд України 27 лютого опублікував рішення про скасування статті КК про незаконне збагачення. У своєму рішенні суд підкреслив, що протидія корупції має здійснюватися виключно правовими засобами з дотриманням конституційних принципів і приписів законодавства, прийнятого відповідно до Конституції.

Так, на початку червня у Раду був внесений законопроект президента Володимира Зеленського №10358 про відповідальність за незаконне збагачення.