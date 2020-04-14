В Раде рассмотрят закон о равенстве прав на выплату недополученной пенсии

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов на своем заседании в среду, 15 апреля, рассмотрит законопроект о равенстве прав на получение недополученной пенсии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня заседаний комитетов, опубликован на сайте парламента.

При этом указано, что комитет не является главным по разработке этого законопроекта.

"Проект закона о внесении изменений в статью 61 закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц"(о равенстве прав на получение недополученной пенсии) (р.№2824, н.д. С.Вельможний и др.)", - говорится в повестке дня.

Кроме того, парламентарии рассмотрят ряд законопроектов по поводу справедливого налогообложения:

законопроект №2591 "О внесении изменения в статью 165 Налогового кодекса Украины об освобождении молодежи от уплаты налога на доходы физических лиц"

проект №2629 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (о защите прав налогоплательщиков и мероприятий по соблюдению принципа справедливости налогообложения)".

проект №2758 "О внесении изменений в статью 167 Налогового кодекса Украины (о введении справедливой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц)" и альтернативный к нему №2758-1

Напомним, комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрит законопроект по обеспечению восстановления права женщин на заслуженную пенсию.

Как писало РБК-Украина ранее, в изменениях в государственный бюджет на 2020 год Верховная Рада Украины предусмотрела дополнительные 10 млрд гривен на выплаты пенсий и надбавок. Средства выделят Министерству социальной политики.