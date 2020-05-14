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В Раде рассмотрят закон о пожизненном денежном содержании судьи в отставке

Новости » Политика     14.05.2020 - 10:54
В Раде рассмотрят закон о пожизненном денежном содержании судьи в отставке
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет не является головным по разработке данного законопроекта

Комитет парламента по вопросам социальной политики и защиты ветеранов в четверг, 14 мая, рассмотрит законопроект о месячном пожизненном денежном содержании судьи в отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседания комитета, опубликованную на сайте Верховной рады.

Указано, что комитет не является главным по разработке этого документа.

"Проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" о месячном пожизненном денежном содержании судьи в отставке (р.№3032, н.д. П.Павлиш и др.)", - отмечается в повестке дня.

Кроме того, члены комитета рассмотрят законопроекты №3058 "О внесении изменений в ЗУ "О негосударственном пенсионном обеспечении" и другие законодательные акты о негосударственном пенсионном обеспечении" и №3135 "О внесении изменений в раздел XI "Заключительные и переходные положения" закона "О государственной службе" о пенсионном обеспечении государственных служащих, уволенных с занимаемых должностей в связи с реорганизацией (ликвидацией) предприятий, учреждений и организаций".

Напомним, вчера Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2823 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" относительно командировки судей в порядке временного перевода судьи в другой суд".

Как писало РБК-Украина, парламент также планирует изменить несколько кодексов о процессуальных сроках на время карантина. За соответствующий законопроект проголосовали 253 народных депутата.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная РадакомитетСуд
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