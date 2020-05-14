У Раді розглянуть закон щодо довічного грошового утримання суддів у відставці

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет не є головним з опрацювання даного законопроекту

Комітет парламенту з питань соціальної політики та захисту ветеранів у четвер, 14 травня, розгляне законопроект щодо місячного довічного грошового утримання судді у відставці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання комітету, опублікований на сайті Верховної ради.

Вказано, що комітет не є головним з опрацювання цього документу.

"Проект закону про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" щодо місячного довічного грошового утримання судді у відставці (р.№3032, н.д. П.Павліш та ін.)", - зазначається у порядку денному.

Крім того, члени комітету розглянуть законопроекти №3058 "Про внесення змін до ЗУ "Про недержавне пенсійне забезпечення" та інших законодавчих актів щодо недержавного пенсійного забезпечення" та №3135 "Про внесення змін до розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" ЗУ "Про державну службу" щодо пенсійного забезпечення державних службовців, звільнених із займаних посад у зв'язку з реорганізацією (ліквідацією) підприємств, установ та організацій".

Нагадаємо, вчора Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №2823 "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" щодо відрядження суддів у порядку тимчасового переведення судді до іншого суду".

Як писало РБК-Україна, парламент також планує змінити кілька кодексів про процесуальні терміни на час карантину. За відповідний законопроект проголосували 253 народних депутата.

Автор: Юлия Струк