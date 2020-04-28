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В Раде рассмотрят вопросы обеспечения деятельности вузов в период карантина

Новости » Политика     28.04.2020 - 16:42
В Раде рассмотрят вопросы обеспечения деятельности вузов в период карантина
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет по вопросам образования рассмотрит соответствующий вопрос на своем заседании 29 апреля

Комитет парламента по вопросам образования, науки и инноваций рассмотрит вопрос законодательного обеспечения деятельности высших учебных заведений в период карантина в Украине. Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета, опубликованный на сайте парламента.

Заседание комитета запланировано на 29 апреля.

"Другие вопросы: об отдельных вопросах законодательного обеспечения деятельности высших учебных заведений в период карантина, обусловленного пандемией коронавирусной болезни (COVID-19)", - указано в повестке дня.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что второй, третий и четвертый этапы выхода Украины из карантина могут начаться одновременно в зависимости от динамики заболевания. По его словам, Кабинет министров надеется, что стартовая точка ослабления карантина наступит 11 мая, а следующие этапы не привязаны к конкретным датам.

Как писало РБК-Украина, 24 апреля КМУ обнародовал план выхода Украины из карантина. План правительства состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации плана - 11 мая, но при условии благоприятной эпидемической ситуации.

Согласно плану, если число новых случаев заражения идет на спад на протяжении 10 дней, вводится второй этап выхода из карантина.

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