У Раді розглянуть питання забезпечення діяльності вишів у період карантину

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет з питань освіти розгляне відповідне питання на своєму засідання 29 квітня

Комітет парламенту з питань освіти, науки та інновацій розгляне питання законодавчого забезпечення діяльності закладів вищої освіти у період карантину в Україні. Про це свідчить порядок денний засідання комітету, опублікований на сайті парламенту.

Засідання комітету заплановане на 29 квітня.

"Інші питання: про окремі питання законодавчого забезпечення діяльності закладів вищої освіти в період карантину, зумовленого пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19)", - вказано у порядку денному.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що другий, третій і четвертий етапи виходу України з карантину можуть початися одночасно в залежності від динаміки захворювання. За його словами, Кабінет міністрів сподівається, що стартова точка ослаблення карантину настане 11 травня, а наступні етапи не прив'язані до конкретних дат.

Як писало РБК-Україна, 24 квітня КМУ оприлюднив план виходу України з карантину. План уряду складається з 5 етапів. Стартова точка реалізації плану - 11 травня, але за умови сприятливої ​​епідемічної ситуації.

Згідно з планом, якщо число нових випадків зараження йде на спад протягом 10 днів, вводиться другий етап виходу з карантину.