В Раде рассмотрят вопрос оборонного госзаказа в режиме видеоконференции

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности рассмотрит вопрос государственного оборонного заказа в режиме видеоконференции в связи с карантином из-за коронавируса в Украине. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, другие комитеты будут собираться без приглашенных на заседание.

"Комитет национальной безопасности и обороны, там идет срочный вопрос государственного оборонного заказа. Мы будем работать в режиме видеоконференции. Члены комитета соберутся на Садовой, но сейчас запрещено видеть запрашиваемых... А нам нужно приглашать Минобороны, Госпогранслужбу и других силовиков. И там вся информация происходит совершенно секретно. Мы обратились в Службу Госспецсвязи, они установили нам специальное оборудование, чтобы контактировать. Мы будем работать в таком режиме", - заявил парламентарий.

Напомним, во вторник нардепы на внеочередном заседании Верховной рады по вопросам противодействия коронавирусу проголосовали за работу парламента исключительно в комитетах до 3 апреля. В частности, парламентарии одобрили два проекта постановления. Ими предусматриваются изменения в календарный план проведения третьей сессии ВР.

Как писало РБК-Украина, следующее внеочередное заседание Верховной рады планируется на следующей неделе, анонсировал Арахамия. При этом в случае форс-мажорных обстоятельств внеочередное заседание могут провести и на этой неделе.