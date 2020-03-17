У Раді розглянуть питання оборонного держзамовлення у режимі відеоконференції

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки розгляне питання державного оборонного замовлення у режимі відеоконференції через карантин у зв'язку з коронавірусом в Україні. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, інші комітети будуть збиратися без запрошених на засідання.

"Комітет національної безпеки та оборони, там йде термінове питання державного оборонного замовлення. Ми будемо працювати в режимі відеоконференції. Члени комітету зберуться на Садовій, але зараз заборонено бачити запрошуваних… А нам потрібно запрошувати Міноборони, Держприкордонслужбу та інших силовиків. І там вся інформація відбувається цілком таємно. Ми звернулись до Служби Держспецзв'язку, вони встановили нам спеціальне обладнання, щоб контактувати. Ми будемо працювати в такому режимі", - заявив парламентар.

Нагадаємо, у вівторок нардепи на позачерговому засіданні Верховної ради з питань протидії коронавірусу проголосували за роботу парламенту виключно в комітетах до 3 квітня. Зокрема, парламентарії схвалили два проекти постанови. Ними передбачаються зміни до календарного плану проведення третьої сесії ВР.

Як писало РБК-Україна, таке позачергове засідання Верховної ради планується на наступному тижні, анонсував Арахамія. При цьому в разі форс-мажорних обставин позачергове засідання можуть провести і на цьому тижні.