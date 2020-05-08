У Раді розглянуть уточнену порівняльну таблицю до закону про банки

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Фінкомітет розглядає відповідний законопроект №2571-д

Комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики у п'ятницю, 8 травня, розглядає уточнену порівняльну таблицю до законопроекту №2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Про це свідчить порядок денний засідання комітету, опублікований на сайті Верховної ради.

Засідання комітету проходить у режимі відеоконференції.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним: уточнена порівняльна таблиця до проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (р.№2571-д)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у фракції є достатньо голосів, щоб підтримати банківський "антиколомойський" закон.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада України схвалила спеціальну процедуру розгляду банківського законопроекту, необхідного для отримання траншу Міжнародного валютного фонду. Спецпроцедуру підтримали 255 парламентаріїв.